Torino, il futuro di Juric e le mosse di Cairo

Juric, le tempistiche per un sì

Adesso che il campionato è fermo, si può intavolare la trattativa. «Ci si aspetta una risposta affermativa prima del mercato di gennaio. Una firma anticipata toglierebbe al vertice il timore di un allenatore che a fine stagione chieda di andare via a un anno dalla fine del rapporto. Sarà importante come si porrà l’allenatore, ovvio. Un rinnovo in questo periodo farebbe presupporre un percorso per crescere pur con i limiti evidenziati, anche nelle trattative». E altrove non è che siano rose e fiori. Non trascurabile, poi, il fatto che ai tifosi granata Juric piaccia tantissimo: con lui sono pronti a tutto. E allo stadio si sente, eccome….