Vlasic in forma Mondiale: il Torino lo vuole blindare

Il 23 tocca a Vlasic, il 24 agli altri granata

Per 45’ si è visto in campo pure Vlasic, reduce da un ottimo impatto con il campionato italiano. Anzi, assieme a Schuurs e Ricci l’esterno offensivo è quello che ha avuto il rendimento più alto, nella prima fase della stagione tanto che il club di Cairo ora studia come blindarlo. Juric, suo connazionale e nato a Spalato come Vlasic, ne conosceva le qualità, ampiamente confermate nel Torino. L’ex del West Ham, che potrà essere riscattato da Cairo per 15 milioni - tanti in assoluto, ma fin pochi in considerazione del valore del calciatore -, è subentrato a Monza per ovviare all’infortunio di Miranchuk, quindi è sempre stato schierato titolare, dal tecnico granata. Nelle 15 partite disputate in campionato ha segnato 4 gol (2 gli assist), fin qui elevandosi a bomber principe della squadra. La sua Croazia esordirà il 23 novembre contro il Marocco, mentre il 24 sarà la volta di Rodriguez (la Svizzera se la vedrà col Camerun) nonché di Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic per i quali la sfida sarà contro il fortissimo Brasile.