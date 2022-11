Vojvoda-Toro, quel post rabbioso e la voglia di riscatto

TORINO - Il soldato di Ivan Juric - come si è definito Mergim Vojvoda un po’ di tempo fa - non sta attraversando un buon momento, anzi. E in cuor suo pregusta il riscatto come conferma un post di suo fratello Gazmen, ripostato dallo stesso Mergim. La scritta è stata eloquente ma nello stesso tempo lascia aperta la discussione. In francese, infatti, è comparsa la frase: «La vendetta è più dolce del miele».

Vojvoda, quel flop di Roma

Che per vendetta volessero dire riscatto? Possibile. Anzi probabile. Anche perché subito dopo su Instagram il giocatore ha postato l’immagine della sostituzione di Roma dopo appena 30 minuti, faccia scura e delusa che lascia il campo senza rivolgere lo sguardo a Juric e al team manager Pellegri, per poi aggiungere dei filmati con tutte le sue azioni più belle in maglia granata. Quasi come voler dire che lui non è quello dell’Olimpico ma di tante altre occasioni in cui è stato uno dei migliori, soprattutto la scorsa stagione in cui il tecnico croato lo ha schierato a sinistra. Nel kosovaro c'è tanta voglia di riscatto ma quel post, che tanto fa discutere, poteva evitarselo.