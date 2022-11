Torino via col vento: al Fila si mettono le nuove vele!

TORINO - (e.e.) Ivan Juric è geloso dei suoi allenamenti, così al Filadelfia si allestisce il nuovo sistema di occultamento anti-curiosi. Le vele nei mesi si sono sfilacciate e per andare via col vento, ecco venire incontro l'automazione. Là dove dava spettacolo il Grande Torino ora si preparano i ragazzi granata che puntano a salire in classifica, con obiettivo Europa. Non che ci siano chissà quali segreti nella preparazione di Pietro Pellegri e soci, ma, si sa, ogni allenatore ha le sue fisse.

Vagnati, il Torino e il Qatar

Così, in alto le vele e si prenda il largo: i tifosi meritano un Toro ambizioso nel 2023. Già, perché c'è il Mondiale adesso e il campionato va in naftalina dopo un rush finale dei granata molto interessante. E anche un perno della difesa come (Perr) Schuurs potrà recuperare dal problema alla spalla. Nel frattempo, il dt Davide Vagnati ha rinnovato come annunciato da Tuttosport fino al 2025: la missione ora sarà in Qatar per osservare possibili rinforzi di gennaio.