Juric, il Torino e i confronti con i colleghi: il programma per la pausa Mondiale

Il programma

In questi giorni, e grazie a una comunicazione immediata nonostante le distanze - molti hanno approfittato del periodo di ferie per staccare la spina in giro per il mondo - sono febbrili i confronti tra i tecnici (va da sé quelli con cui si hanno buoni rapporti, e tra gli altri Juric ne intrattiene con Gasperini che adesso è in vacanza alle Seychelles e Tudor, ora allenatore del Marsiglia), nonché tra i più stretti collaboratori degli allenatori. In questa fase ha così un ruolo centrale Paolo Barbero, responsabile dei preparatori atletici granata, e figura che si sta guardando attorno a 360° per capire quale direzione dare ai prossimi allenamenti. Un modello può essere la Bundesliga, visto che per ragioni climatiche, in Germania, sono abituati a una lunga sosta invernale. Un altro chiamato a decisioni che potranno rivelarsi importanti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione è il nutrizionista: tocca ad Antonio Ventura trovare la giusta dieta che possa accompagnare nel modo migliore la ripresa dell’attività.

Fissata per il 28 novembre, giorno in cui il Torino tornerà agli ordini di Juric per una serie di allenamenti al Filadelfia. Le temperature che per il periodo restano alte, ma che comunque a dicembre scenderanno, hanno poi indotto il tecnico a chiedere di poter lavorare una decina di giorni abbondanti nei pressi di Murcia, in Spagna. Là dove i granata si fermeranno dal 7 al 18 dicembre. Due le amichevoli previste: possibili avversarie il Lille e il Valladolid. Test che rimangono da ufficializzare come quello che il Toro sosterrà il 28 dicembre a Monza. Il 23 dello stesso mese è invece al vaglio l’organizzazione di un’amichevole al Grande Torino. Nel periodo natalizio, Juric darà poi qualche giorno di ferie ai suoi che intervalleranno il duro lavoro che sarà svolto al Filadelfia: anche perché l’avvio di 2023 sarà immediatamente tosto. Dopo aver affrontato il Verona ultimo della classe in casa mercoledì 4 gennaio, già l’8 e in orario prandiale ci sarà la trasferta di Salerno. Altre 4 le prove previste nel mese di gennaio. L’11 in Coppa Italia col Milan a San Siro, il 15 è in cartello la sfida interna contro lo Spezia, il 21 e il 28 doppia trasferta in Toscana: prima a Firenze, quindi a Empoli.