Torino da Mondiale: Milinkovic contro Neymar. Intanto fa follie con la Serbia

Subito il Brasile: battesimo di fuoco per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino e della Serbia che esordirà al Mondiale contro Neymar e Vinicius. Prova tostissima, per il fratello del Sergej laziale a sua volta colonna del centrocampo serbo. Zona del campo in cui, nella selezione di Dragan Stojkovic, gioca anche Lukic. E invece una carta che in genere l’ex fantasista del Verona tiene da giocarsi a gara in corso Radonjic, il terzo rappresentante granata nella Serbia.