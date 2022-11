Torino: cominciati i lavori per le nuove vele al Filadelfia

TORINO - Sono cominciati i lavori per installare le vele automatizzate al Filadelfia. Il progetto prevede infatti la sostituzione del vecchio sistema, danneggiato nel tempo dal vento e dai temporali. Le nuove vele saranno automatizzate e quindi potranno essere arrotolate o srotolate a seconda della necessità della squadra durante gli allenamenti. Negli scorsi mesi molte erano state le polemiche attorno a questo tema, a iniziare dall'aspetto estetico, aggravato dai danneggiamenti subiti, e proseguendo con la pericolosità per i passanti e per i palazzi circostanti, sostenuta con una lettera aperta al Comune da parte di un amministratore di uno dei condomini che si affacciano sul Filadelfia. Adesso ogni questione dovrebbe essere risolta per sempre.