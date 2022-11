Torino: ecco il programma fino alla ripresa della A

TORINO - Non è ancora ufficiale, ma è definito il programma del Torino durate la lunga sosta per il Mondiale in Qatar. I granata si ritroveranno al Filadelfia il 28 novembre e lì si alleneranno poco più di una settimana, dal momento che il 7 dicembre inizierà il ritiro a Murcia, in Spagna. Lì la squadra di Juric resterà fino al 18: due le amichevoli fissate, il 10 alla Pinatar Arena Football Center di Murcia contro l'Espanyol, sedicesimo nella Liga, e il 16 nello stesso stadio contro l'Almeria, tredicesimo. Poi il lavoro continuerà al Filadelfia con altri due test, entrambi contro neopromosse, le stesse che il Toro ha battuto nelle prime due trasferte della stagione per 2-1: il 23 granata in campo al Grane Torino contro la Cremonese e poi il 28 a Monzello contro il Monza.