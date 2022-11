Torino, quattro test per ripartire forte

Il Toro si riposa. Ovviamente non i giocatori che saranno protagonisti al Mondiale in Qatar, ma il resto della squadra sì. La prima parte di stagione è andata in archivio col buonissimo pareggio di Roma: con la beffa finale firmata Matic, ma con un'ottima prestazione, che lascia grande ottimismo in vista del futuro. Dopo la sfida dell'Olimpico è scattato un periodo di pausa, con la ripresa degli allenamenti già fissata per lunedì 28 novembre al Filadelfia. Si lavorerà sulla parte atletica, con un richiamo del la preparazione fisica che servirà per mettere nuovamente benzina nelle gambe. Ivan Juric vuole una squadra brillante in vista del primo match del 2023 contro il Verona, battesimo del nuovo anno granata. Dopo la prima tranche al Filadelfia, il Toro avrà modo di svolgere un vero e proprio ritiro a Murcia dal 7 al 18 dicembre: località che, dal punto di vista climatico, è perfetta per preparare al meglio la seconda parte di campionato. In Spagna non mancheranno amichevoli di prestigio, che permetteranno al Toro di confrontarsi con avversari di spessore, in linea con quelli che troveranno quando riprenderà la stagione.