Torino, allarme per Vlasic: domani gli esami

TORINO - Allarme... mondiale per Vlasic. Domani visite mediche in Qatar, col Torino in attesa di comunicazioni precise sull’infortunio occorso stamane al proprio giocatore, nella partita della Nazionale croata contro il Marocco (0-0). Il granata si è fatto male al polpaccio destro verso la fine del primo tempo. Si è accasciato a terra: primi controlli dello staff medico, poi Vlasic si è rialzato e a fatica ha terminato il primo tempo (mancavano 3 minuti). Poi, nell’intervallo, la sostituzione. Il Toro ha subito provato a sincerarsi delle condizioni del proprio giocatore. Come detto, domani Vlasic si sottoporrà a esami per comprendere la reale entità dell’infortunio muscolare. Si teme, ovviamente, una lesione, e non solo un piccolo risentimento. In attesa degli esami di domani, dunque, permane l’allarme. Anche perché gli infortuni muscolari al polpaccio sono tra quelli più complicati da curare e gestire nella fase di recupero (vedi i lunghi tempi occorsi a Ricci e Sanabria, per esempio, fermati entrambi in questa prima fase di campionato da un guaio muscolare al polpaccio).