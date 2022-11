Torino, per Schuurs auguri trasversali. E super lavoro: studia da big

TORINO - (e.e.) Perr Schuurs è in vacanza a Dubai con la fidanzata Roos. Giorni di relax e di lavoro intenso, però, soprattutto in palestra dove l'olandese volante del Toro gonfia i muscoli. E il petto (la spalla migliora). Il centrale vuole diventare un big, vuole condurre il club granata di nuovo in Europa e prendersi la Nazionale. Programma ambizioso, ma le doti ci sono. Intanto, il compleanno (23) è trasversale: arrivano gli auguri del Toro, dei compagni, degli amici e degli ex club, dall'Ajax al Fortuna Sittard. Perr è un ragazzo d'oro e ovunque ha lasciato un grande ricordo. Ora se lo godono i tifosi granata che stravedono per lui, per i suo tackle, i suoi recuperi, le sue fughe in avanti. L'obiettivo è salire in alto, come a suo tempo capitato Bremer, nominato miglior difensore centrale della scorsa estate (e poi andato alla Juventus per 41 milioni più bonus, e in Qatar con il Brasile).