Miranchuk è mezzo Toro: torna fondamentale

TORINO - Un po’ di riposo, un tuffo in famiglia per stare assieme al fratello gemello Anton, la tabella consegnata da Juric seguita con cura e fatta propria con la voglia di essere protagonista nella seconda parte della stagione granata. Più di quanto non abbia fatto fin qui: Aleksej Miranchuk ha iniziato l’annata col botto. Esordio a Monza e gol ad aprire la partita in favore del Toro. Poi l’infortunio e una risalita passata anche da prove in tono minore come quelle con Napoli e Juve, prima di tornare ad accendersi con Udinese (assist per Aina) e Milan (gol). A Bologna è naufragato assieme ai compagni, contro Samp e Roma ha riaddentato il campionato e contribuito a portare il Toro alla sosta con 6 punti di ritardo su Atalanta e Roma. Tanti, non troppi per tentare una rimonta.