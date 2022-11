Joao Pedro: voglia di Juric. Torino, operazione rinforzi

TORINO - Voglia di Juric , della doppia possibilità che in granata potrebbe coltivare di muoversi da centravanti come da esterno offensivo. Tra le ragioni che rendono praticabile la pista che può portare Joao Pedro in granata rientra quella tattica. A Istanbul con indosso la maglia del Fenerbahce qualche difficoltà nella collocazione tattica è emersa: dopo aver saltato l’inizio di Super Lig per un infortunio ha iniziato da titolare, o è subentrato in tutte le ultime 10 gare del campionato turco. Segnando però un solo gol. Un numero minimo e stridente rispetto alle tante reti messe a segno nel Cagliari: 71 in 217 partite del massimo campionato italiano (più una media di tre o quattro assist l’anno).

Vagnati tra il Mondiale e Rossi

Numeri che Joao Pedro potrebbe ritrovare in un Toro cui manca proprio l’uomo in grado di finalizzare la quantità, spesso rilevante, di azioni pericolose prodotte. Con l’italo-brasiliano, trattabile in prestito, che potrebbe regalare fantasia in appoggio all’attaccante centrale come qualche gol da punta di riferimento. Le riflessioni in corso, che tra i giocatori del Fenerbahce investono anche l’ala d’attacco Diego Rossi, sono appena iniziate, per un Davide Vagnati in questi giorni presente al Mondiale e a caccia di nuove idee.