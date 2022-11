Torino: da domani si lavora al Filadelfia

TORINO - Da domani il Toro torna a lavorare al Filadelfia dopo le due settimane di vacanza concesse da Ivan Juric, la seconda delle quali per altro trascorsa con un lavoro personalizzato in versione smart working. Ovviamente non ci saranno i cinque giocatori impegnati nel Mondiale (Rodriguez, Vlasic, Lukic, Milinkovic-Savic e Radonjic) e mancherà anche Schuurs, che si è infortunato alla spalla contro la Sampdoria e spera di rientrare per la ripresa del campionato. Non sono ancora in grado di allenarsi con i compagni Aina (lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro) e Pellegri (distorsione alla caviglia sinistra contro il Bologna). Le sedute al Fila proseguiranno fino al 6 dicembre: il giorno successivo il Toro partirà per il ritiro di San Pedro del Pinatar, vicino a Murcia, in Spagna, dove sono previste due amichevoli: il 10 alla Pinatar Arena Football Center di Murcia contro l'Espanyol, sedicesimo nella Liga, e il 16 nello stesso stadio contro l'Almeria, tredicesimo. Poi il lavoro continuerà al Filadelfia con altri due test, entrambi contro neopromosse, le stesse che il Toro ha battuto nelle prime due trasferte della stagione per 2-1: il 23 granata in campo al Grande Torino contro la Cremonese e poi il 28 a Monzello contro il Monza.