Torino, la partita dei rinnovi: Ola Aina e Djidji, quale strategia

TORINO - Il dt granata Davide Vagnati è di nuovo in Italia dopo la missione al Mondiale in Qatar: si riapre così la partita dei rinnovi di Ola Aina e Koffi Djidji (entrambi i giocatori vanno in scadenza nel 2023). Sul terzino ci sono club inglesi (e Ola tornerebbe volentieri in Premier), sul centrale di destra c'è il forte l'interesse dell'Inter per la prossima stagione. Prenderlo gratis come rinforzo per la panchina è l'idea di Beppe Marotta. Colpo a zero per dare esperienza e duttilità alla retroguardia nerazzurra.