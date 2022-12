Praet con il Leicester ad Abu Dhabi. E il Toro è pronto a...

TORINO - (e.e.) Dennis Praet ha ritrovato il sorriso con i compagni del Leicester . Il belga si sta allenando ad Abu Dhabi, ma nei suoi pensieri resta il Torino. Vuole tornare a indossare la maglia granata, ha dato la sua disponibilità, anche a tagliarsi l'ingaggio garantito dal club inglese. Insomma, fa di tutto per rimettersi agli ordini di Ivan Juric .

Praet ha perso il Mondiale in Qatar

Rientrare in Premier, infatti, gli ha fatto perdere i Mondiali con il Belgio (peraltro eliminato dopo i gironi). Adesso la palla passa alle due società: il Toro è pronto all’affondo ma solo con lo sconto. D’altronde, il giocatore è ai margini, più spesso in panchina che in campo.