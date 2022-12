Torino, Berisha in tuffo tra Spezia e Reggina

TORINO - Inutile nasconderlo, al Torino c'è il problema Etrit Berisha . Non è un caso, ci mancherebbe, visto che il numero uno albanese ha giustamente chiesto di giocare di più e il Torino gli ha fatto presente che intende puntare su Vanja Milinkovic-Savic che, tra l'altro, anche al mondiale sta confermando di essere un ottimo portiere. Chi l'avrebbe mai detto sino a pochi mesi fa?

Berisha cerca squadra

Detto questo, torniamo a Berisha. Davide Vagnati gli sta cercando una collocazione. In queste ore si è fatta avanti la Reggina di Pippo Inzaghi. Squadra di serie B ma seconda in classifica con l'ambizione di conquistare la Serie A. Una possibilità che il granata sta prendendo in serie considerazione anche se preferirebbe andare allo Spezia che dopo l'incidente a Dragowski. A questo punto i granata cercano un dodicesimo, oppure più semplicemente un terzo se decideranno di promuovere il giovane Gemello. Questa, infatti, è una possibilità concreta.