Toro oltre il Mondiale: ecco il programma dei serbi al rientro dalle ferie

TORINO - Incredibile, ma ad Ivan Juric non pare vero. E spiace per la Serbia. Milinkovic-Savic , Lukic e Radonjic , con l'eliminazione al girone di qualificazione del Mondiale, presto torneranno a Torino . L'allenatore croato ha concesso ai tre una settimana di vacanza, dopodiché li aspetterà per il ritiro spagnolo che si terrà dall' 8 al 17 dicembre a San Pedro del Pinatar dove si disputeranno due partite amichevoli: contro l' Espanyol (sabato 10) e l' Almeria (venerdì 16). Per ora restano in due in Qatar: Rodriguez con la Svizzera e Vlasic con la Croazia.

Uomini e moduli

Detto questo, Juric in Spagna avrà a disposizione la rosa quasi al completo per un mese, situazione che dal suo arrivo a Torino non si è mai verificata. Il tecnico, dunque, avrà l'occasione di lavorare duro e, magari, provare anche alcuni sistemi di gioco nuovi per sorprendere gli avversari che ormai conoscono a memoria il suo 3-4-2-1. Il tutto tenendo presente che la difesa continuerà sempre ad essere a tre, su questo l'allenatore non transige.

In odor di cessione

Novità, poi, per quanto riguarda il mercato in uscita: in queste ultime ore l'interesse della Reggina per il portiere Berisha si è intensificato e non è escluso che il trasferimento si possa concretizzare. Molte richieste anche per il turco Ilkhan (Cremonese) e per Adopo (Frosinone).