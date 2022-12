Torino, Ola Aina nuovo look in scadenza. Sanabria la firma sui gol

TORINO - (e.e.) Ivan Juric continua i lavori al Filadelfia. All'orizzonte la trasferta in Spagna che prevede anche due test amichevoli contro Espanyol e Almeria. Nel frattempo, si è fermato Wilfried Singo per un guaio muscolare. Sulle fasce, spazio a Ola Aina che si è presentato con un nuovo look (capelli elettrici post treccine). L’anglo-nigeriano ha il contratto in scadenza ed è probabile un ritorno in Premier per lui. Dal mercato, l’allenatore si aspetta rinforzi anche nella batteria degli esterni. In attacco, Tonny Sanabria firma maglie ai tifosi e si aspetta di mettere l’autografo su nuovi gol, per respingere critiche e concorrenza. Juric mette il paraguaiano sulla stessa linea di Pietro Pellegri: giocherà chi si mostrerà più in forma.