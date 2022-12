Torino: anche Schuurs va in Spagna

TORINO - Forte in campo, tosto quando si tratta di recuperare da un infortunio: Perr Schuurs è già tornato ad allenarsi. Con tutte le cautele del caso, ma l’olandese ha ripreso l’attività al Filadelfia. Certo non può prendere parte agli esercizi che mettano a rischio la spalla, quindi non viene opposto agli attaccanti nel gioco aereo, però la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato procede.

Toro: il 4 gennaio c'è il Verona, l'8 trasferta a Salerno

Arrivano insomma conferme al fatto che il difensore centrale, se tutto procederà per il meglio, potrà essere presente per la gara contro il Verona del 4 gennaio (ore 14.30 al Grande Torino). Magari Juric non lo impiegherà dal primo minuto, però averlo anche solo in panchina sarebbe importante. Va infatti ricordato che già l’8 gennaio i granata torneranno in campo per la sfida contro la Salernitana (si giocherà all’Arechi alle 12.30). Intanto, se oggi non ci saranno complicazioni, Schuurs si aggregherà al gruppo che giovedì partirà alla volta della Spagna. Là dove il Toro sosterrà due amichevoli: sabato 10 contro l’Espanyol, quindi domenica 17 contro l’Almeria.