Gruppo Toro: tutti aggregati. Singo: confermato lo stop di un mese

TORINO - Giovedì il Torino volerà a San Pedro del Pinatar, vicino a Murcia: tornerà il 17 dicembre dopo le amichevoli che saranno disputate con l'Espanyol (il 10) e l'Almeria (il 16). Il tecniuco Ivan uric ha intenzione di portare con sé anche gli infortunati, come Aina e Singo, che si è appena prodotto una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Confermata la prognosi, si parla di un mese circa di assenza. Molto difficilmente potrà essere a disposizione per il Verona, alla ripresa del campionato (4 gennaio).

Schuurs, l'olandese volante

Dovrebbe invece recuperare in tempo Perr Schuurs: spalla in via di guarigione. Ola Aina spera di poter almeno sedersi in panchina, contro i veneti. Juric ha intenzione di portare tutti gli infortunati in ritiro per favorire anche così la coesione del gruppo: nessuno escluso, quando il tecnico parlerà di tattica alla lavagna e nell'economia quotidiana del ritiro. La ripartenza richiede massimo impegno da parte di tutti.