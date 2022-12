Vlasic mondiale con il Torino nel cuore. Riscatto dal West Ham?

TORINO - Tra gli eroi che hanno portato la Croazia ai quarti dei Mondiali in Qatar c'è Nikola Vlasic. Il trequartista del Torino è stato perfetto dal dischetto contro il Giappone. Poi, la gioia per il passaggio del turno (ora c'è il Brasile) e il pensiero per i tifosi granata. Che lo fermano per strada in città e lo esaltano. Lui, in prestito, resta vago sul futuro: «Sono molto felice al Toro, vediamo quello che accadrà in estate, ma in questo momento voglio solo godermi la gioia e il divertimento di indossare quella maglia e pensare a vincere le partite per fare felici i granata». Per riscattarlo dal West Ham servono teoricamente 15 milioni, ma il club di Urbano Cairo chiede lo sconto. E sul croato adesso c'è anche un po' di concorrenza. Di certo per Ivan Juric è l'unico al quale non rinuncerebbe mai.