Tifosi del Toro: ecco il vostro calendario!

TORINO - Contate i giorni con i volti del Toro . Come già l’anno scorso, anche per il 2023 Tuttosport ha preparato una bella sorpresa per i tifosi granata: è infatti in edicola il nuovo calendario, ispirato alla storia del Toro. Lo ha curato il giornalista di Tuttosport Alberto Manassero ed è un piccolo grande scrigno di emozioni, con una sequenza di storiche fotografie del nostro archivio: immagini a dir poco meravigliose, che ci consentono di tuffarci in un passato che fa ancor oggi palpitare i tifosi. Dopo il grande successo del calendario 2022, per l’edizione del 2023 l’obiettivo è incentrato su “Gli anni belli con Pianelli” , l’epopea del grande presidente dello scudetto 1976 , alla guida del Torino per 19 anni, dal 1963 al 1982. In ogni mese viene proposta una gigantografia con al fianco il calendario del giorni. Sul retro, altre 4 o 5 fotografie, con ampie didascalie atte a inquadrare i protagonisti e il periodo storico.

Calendario del Toro, che foto!

Le fotografie sono state scelte per la loro bellezza e originalità: dimenticate nel tempo in tutti questi anni, ma non da noi di Tuttosport. E poterle riproporre adesso a tutti i nostri lettori tifosi del Toro è sicuramente un gran motivo di orgoglio e soddisfazione. In esse compare non solo il presidente Pianelli, in diverse vesti (allo stadio come durante una partita di bocce…), ma campeggiano anche tantissimi volti cari: una passerella di giocatori granata, protagonisti di pagine indimenticabili sul prato durante la presidenza del grande Orfeo. In copertina, capitan Giorgio Ferrini, recordman di presenze in tutta la storia del Toro. Il calendario si trova nelle edicole del Piemonte e della Valle d’Aosta: costa 9,99 euro più il prezzo del quotidiano. Per chi lo volesse ma non lo trovasse in edicola e per chi risiede nelle altre regioni, occorre richiederlo inviando una email all’indirizzo toro2023@tuttosport.com specificando il nome, il cognome e gli estremi di un’edicola (località, indirizzo e codice edicola) ove effettuare l’invio.