Torino, c'è Moschella per Juric. Segnale verso il rinnovo?

TORINO - Il comunicato del club granata annuncia un nuovo ingresso nello staff tecnico: «Il Torino Football Club è lieto di comunicare che a partire dalla data odierna il signor Ivan Moschella entra a far parte dello staff dell’allenatore Ivan Juric con il ruolo di collaboratore tecnico. Un’esperienza già condivisa insieme nella stagione 2015-2016 con il Crotone che a fine stagione fu poi promosso in serie A. Tutto il Torino Football Club accoglie Ivan Moschella con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!». Un uomo in più, un Ivan in più per l’allenatore croato e sembra pure indicare la via del rapporto a lunga scadenza: sul piatto, si sa, c’è il rinnovo di contratto, segnale per non dividersi in anticipo a giugno e puntare per davvero su un ciclo che possa regalare emozioni e soddisfazioni ai tifosi.