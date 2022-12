Torino, Vagnati torna su Reca. Nuove conferme per Nzola

Una conferma e un ritorno: il Toro punta Nzola e Reca, entrambi allo Spezia. Davide Vagnati insiste per il centravanti (7 gol in questo campionato), messo nel mirino dal dt per dotare il Toro del finalizzatore che manca, dopo la partenza di Belotti. Sanabria fin qui in campionato ha segnato 2 reti e in carriera non è mai stato un bomber particolarmente prolifico, mentre Pellegri sembrava stesse prendendo la strada giusta - gol contro l’Udinese e ottima prestazione con il Milan - salvo poi inciampare in una zolla del Dall’Ara, cadendo nell’ennesimo infortunio della carriera. Da qui la necessità, per i vertici dirigenziali granata, di entrare nell’ottica di reperire un attaccante centrale.

Nzola: il Toro non molla I discorsi per Nzola sono impostati da tempo, e da La Spezia fanno sapere che il Toro non ha affatto mollato la presa: sperandoci per gennaio, ma sapendo che sarà più facile chiudere l’affare in estate. Nonostante sul contratto dell’angolano sia indicata la facoltà degli spezzini di procedere con il rinnovo del contratto per un’altra stagione (attuale scadenza nel ‘23), Vagnati non molla la presa. Contestualmente aprendo un altro fronte, con un club con il quale si era avuta qualche frizione relativa al caso Maggiore (Vagnati aveva chiuso per il centrocampista che però non incontrava il gradimento di Juric: operazione abortita, Spezia infuriato e Maggiore alla Salernitana).