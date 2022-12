Il Toro in Spagna: Ilkhan, fai vedere chi sei a Juric

TORINO - Sabato 10 dicembre, prima amichevole del Toro in Spagna, a San Pedro, non lontano da Murcia. Clima mite, temperature più alte e una bella vista sul mar Mediterraneo dalle coste sud-occidentali della penisola iberica. Anche i tifosi del Toro potranno seguire la partita contro l’Espanyol, con inizio alle ore 16: il club granata la trasmetterà infatti in streaming in diretta sul proprio canale televisivo, Torino Channel. Non giocheranno ovviamente i lungodegenti Aina, Singo, Linetty e anche Schuurs, in fase di guarigione dopo l’infortunio alla spalla: troppo pericoloso rischiare scontri fisici sul campo in questo periodo per l’olandese, anche se ha già ripreso parzialmente in gruppo in vista di un rientro in campo il 4 gennaio in campionato contro il Verona.