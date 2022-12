Miranchuk subito decisivo

Mancava da quasi un mese, dalla trasferta di Roma con sfida pareggiata da Matic al 94’ dopo il vantaggio granata firmato Linetty. In Spagna si rivede il Toro, forte dell’impiego di Schuurs dal primo minuto, con Ricci in mezzo e Miranchuk in attacco. Nel ruolo di centravanti gioca Sanabria: Pellegri è fermato dalla gastronterite che frena anche Vojvoda. Tanto che per la contemporanea assenza anche di Aina e Singo - il gruppo degli indisponibili si completa con Linetty - a destra c’è Bayeye. Sotto esame in vista del mercato di gennaio alla pari di Ilkhan, piazzato da Juric in coppia con Ricci, e pure di Karamoh, scelto per completare il tridente offensivo.