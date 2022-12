Torino, Schuurs in campo a tempo di record

TORINO - Buone notizie e buoni spunti dalla prima uscita del Torino a San Pedro del Pinatar: una su tutte si staglia sulle altre ed è l’impiego dal primo minuto del difensore olandese Schuurs. Subito piazzato da Juric al centro di una retroguardia completata da Zima a destra e Buongiorno a sinistra. Convincente la prestazione del pacchetto arretrato granata, visto pure che pochi sono stati i pericoli corsi da Berisha prima e Gemello poi. E così bastata attenzione in difesa e una zampata di Miranchuk per avere ragione dell’Espanyol. Prossimo avversario, venerdì nella stessa località, sarà l’Almeria. Per Schuurs è stata intanto la prima puntata in campo dopo l’infortunio alla spalla subito contro la Samp il 9 novembre scorso (il centrale si era lussato l’arto cadendo male dopo uno scontro di gioco con il blucerchiato Amione).