Singo, il Torino, l'infortunio e i corteggiatori

TORINO - (e.e.) In Spagna da spettatore, Wilfried Singo parla in chat con i tifosi granata e rassicura sul guaio muscolare: «Sto bene, adesso sto lavorando per poter tornare presto con la squadra. Ero triste perché non ho potuto giocare contro l’Espanyol per l’infortunio ma ho visto la squadra giocare bene». L'esterno di Ivan Juric è anche un pezzo pregiato sul mercato, con tanti estimatori, nel Tottenham e nell'Inter tanto per cominicare. Anche se quest'anno non è stato certo il suo migliore. «Tra fare un assist e fare un gol preferisco fare gol, ma l’importante è far vincere la squadra. Il gol più bello? Il primo che ho realizzato, quello alla Roma. Perché esulto con l’inchino? Non c’è un motivo, è nato così e mi piace», ribadisce. In attesa di felici repliche, il Toro guarda anche a nuovi innesti in fascia dove pure Ola Aina è fermo.