Torino, Zaza, la rescissione, l'Arabia e Cristiano Ronaldo

TORINO - Continua il blitz di Moretti in Spagna dove in questo periodo si stanno preparando molte squadre d'Europa. Il braccio destro di Vagnati ha osservato Vazquez, il giovanissimo terzino del Valencia che intriga Juric. Un giocatore di prospettiva. Il dirigente granata sta cercando di imbastire una trattativa concreta. Vagnati, dal canto suo, nei prossimi giorni sentirà la Salernitana per Mazzocchi, il centrocampista tosto che manca al Toro. Ricordiamo – per curiosità – che il Valencia è l'ultima squadra in cui ha giocato Zaza prima di passare al Toro.