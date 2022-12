Il Torino riabbraccia Milinkovic, Lukic e Radonjic: tutti da Juric

TORINO - Lukic, Milinkovic Savic e Radonjic hanno raggiunto il ritiro granata nel caldo di San Pedro del Pinatar. I tre, dunque, sono a disposizione del tecnico e pronti a lavorare in Spagna sino al 17 dicembre, giorno in cui la squadra farà rientro a Torino. Venerdì 16 dicembre, dunque, saranno pronti per la seconda amichevole spagnola contro l'Almeria: Vlasic, invece, è ancora in corsa per il titolo mondiale con la sua Croazia e martedì (ore 20 italiane) affronterà in semifinale l'Argentina di Messi. Con i suoi rigori il granata è stato grande protagonista della Croazia e Cairo e Vagnati hanno intenzione di riscattarlo al più presto (versando 15 milioni) dal West Ham. Rodriguez, eliminato con la Svizzera, invece, avrà a disposizione qualche giorno di riposo e si presenterà a Torino direttamente al Filadelfia. Ivan Juric, con l'arrivo dei serbi, ha quasi la rosa al completo per preparare la ripresa del campionato e potrà anche provare nuovi schemi come aveva annunciato prima della pausa. Il Toro, che ha intenzione di lanciare un attacco deciso all’Europa, si sta scaldando...