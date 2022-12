Torino, il colpo di scena su Nzola rilancia la pista Shomurodov

TORINO - Il colpo di scena legato a Nzola potrebbe rilanciare la pista Shomurodov per il Torino. Come raccontato sull'edizione odierna di Tuttosport, lo Spezia ha il diritto unilaterale di prolungare il contratto del proprio bomber oltre la scadenza del giugno 2023, dunque sino al '24. Ciò significa che il club granata non può più sperare di ingaggiarlo a parametro zero tra 7 mesi o, a gennaio, cercare di acquistarlo a prezzi di saldo. Lo Spezia ha comunicato che a gennaio Nzola non sarà sul mercato in ogni caso. Nel caso, potrà essere oggetto di una compravendita solo in estate. Di conseguenza sta di nuovo risalendo la pista che porta a Shomurodov, ai margini della Roma, ammesso che i giallorossi lo prestino per 6 mesi con diritto di riscatto e non con un obbligo, soluzione che non andrebbe bene al club granata.