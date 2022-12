Torino: Aina è recuperato

TORINO - Aveva segnato il primo dei due gol con cui il Toro si era sbarazzato dell'Udinese, domenica 23 ottobre all'ora di pranzo. Sembrava un momento propizio della sua stagione, vissuta in crescendo di forma e nelle prestazioni, e invece Ola Aina proprio il giorno dopo si è dovuto fermare. Il nazionale nigeriano del Torino ha concluso in anticipo la seduta di allenamento con una diagnosi seria: interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale sinistro. E adesso l’ex Fulham, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, si sta allenando regolarmente con il gruppo (la fotografia è di queste ore nel ritiro spagnolo) e l'obiettivo è essere protagonsta alla ripresa del campionato del 4 gennaio al Grande Torino contro il Verona. L’esterno, prima che si fermasse, stava disputando partite d’un certo spessore fino a diventare l’uomo in più dei granata. Per lui saranno mesi importanti, visto che ha il contratto in scadenza a giugno e alcuni club di Premier lo stanno cercando. L’intenzione del club granata è quella di prolungarglielo e la trattativa sta procedendo. Ma non è facile.