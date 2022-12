Praet-Torino, la chiave è ancora Boga

TORINO - In estate Dennis Praet era stato a mezzo passo dal ritorno al Torino: il mezzo passo non compiuto da Jeremie Boga al momento di ringraziare per le lusinghe, ma eludere il richiamo del Leicester. Una decisione forse rimpianta dall’esterno offensivo ivoriano, per quanto ha detto il campionato. L’Atalanta si è affidata a Lookman - 7 gol in 15 presenze - mentre a Boga non sono rimasti che scampoli. Mai più di mezzora: 6 gare con meno di dieci minuti a prova tra Monza, Napoli e Inter. Ciò che in estate è rimasto abbozzato potrà fiorire a gennaio: Boga è scontento dei meno di novanta minuti totali avuti a disposizione in 6 gare, Praet rivorrebbe il Toro per riprendere il dicorso interrotto con Juric e non essendo un inamovibile, nel Leicester (7 presenze). Vagnati torna nella posizione assunta in estate, quella di attesa. Consapevole che i costi per il cartellino sono scesi, rispetto a mesi fa, ma che dall’attuale richiesta di nove in sede di firma si potrà magari scendere a otto, non tanto più in basso. Lui, il trequartista che agisce tra le linee di centrocampo come nel Toro sta iniziando a fare Miranchuk - ma i due restano diversi, per tempi e geometrie della giocata - rinuncerebbe intanto a un milione, per tornare in granata.