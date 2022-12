Clamoroso Petrachi: Belotti al Milan, Bellingham al Torino!

TORINO - Gianluca Petrachi, a SportItalia, conferma alcune trattative non andate a segno quando era ds del Torino. Alcune sarebbero state clamorose. Ecco alcuni passaggi. Su Sasa Lukic, capitano degradato e ammutinato, sospeso tra rinnovo e cessione: «Lukic è un centrocampista moderno e completo, non ha senso la sua permanenza al Torino. Ora i conti del Toro non sono sani come prima». Su Andrea Belotti che sì aveva la fascia e faceva il bomber vero, all'epoca: «Avevo chiuso Belotti al Milan per 55 milioni più bonus e preso Zapata per 18». Sul quasi Golden Boy Jude Bellingham, ora al Borussia Dortmund e uomo mercato dopo uno splendido Mondiale: «Pasquale Bruno era venuto a Torino per propormi Jude Bellingham. Non siamo riusciti a portarlo al @TorinoFC_1906 perché suo padre ha scelto di essere riconoscente al Birmingham City rinnovando il contratto in scadenza». E la storia è andata in un altro modo...