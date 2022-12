Torino, Schuurs: "Adesso sto bene, la spalla è guarita"

TORINO - "E' stato brutto rimanere fuori per infortunio, ma adesso sto bene e la spalla è guarita": il difensore del Torino, Perr Schuurs, rassicura tutti e conferma di essere pronto al rientro. "Mi trovo bene in granata, è stato facile scegliere questo club - la risposta dell'olandese ex Ajax intervistato dai tifosi sui canali social della società - e il pubblico è sempre caloroso: cantano tanto e ci danno grande carica, è bella la connessione che c'è tra la squadra e la sua gente". I granata di Ivan Juric, intanto, proseguono il ritiro in Spagna e domani sfideranno l'Almeria in amichevole, mentre nella giornata di sabato faranno rientro a Torino.