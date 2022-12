Il Toro di Juric contro l'Almeria, Schuurs-Buongiorno alla ribalta

TORINO - La squadra di Ivan Juric è in Spagna dove sta perfezionando la preparazione in vista della ripresa del campionato. Si alza il ritrmo e si ingrossa il gruppo, con i reduci dal Mondiale. Ne parliamo con Marco Bonetto dalla redazione: «Tanto lavoro, tanta tattica. E domeni ci sarà il secondo test con l'Almeria per il Toro dopo il test vittorioso con l'Espanyol. Toro che potrà contare su un Buongiorno gasatissimo dopo la convocazione del ct Roberto Mancini per lo stage con la Nazionale maggiore la prossima settimana a Coverciano. Un bel riconoscimento per il centrale che sta crescendo molto in questa stagione. Il tecnico croato ha lanciato lui e Schuurs, una super coppia di giovani difensori che stanno crescendo a vista d'occhio». Insomma, il dopo Bremer è astato assorbito nel migliore dei modi.