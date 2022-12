Toro-Sanabria: Shomurodov accelera l'addio?

TORINO - Antonio Sanabria, purtroppo per lui,non si è smentito. Anche in Spagna ha tenuto fede al giudizio che spesso si sente esprimere, quando si parla del paraguaiano: “fa giocare bene la squadra, ma non segna”. O segna poco. Detto che nella seconda uscita di San Pedro del Pinatar, avversario l’Almeria, non ha disputato una buona gara nel complesso, quando ha avuto la chance - ghiotta - di battere a rete ha fallito l’opportunità. Non è mai stato un bomber, Sanabria, e adesso ci sta anche giochi avvertendo lo scetticismo che aleggia sule sue doti da finalizzatore. Perché tra le righe di quel “fa giocare bene la squadra, ma non segna”, c’è un complimento, però messo lì quasi per indorare la pillola. Amara, per un attaccante. Se non si segna si diventa una punta con doti da trequartista, uno che spazia e apre varchi, magari un lottatore. Indubbie doti, ma tendenzialmente utili a dare una mano di trucco al centravanti che non ha piede caldo. E dire che proprio nel Toro ha attraversato una tra le fasi più prolifiche della sua carriera. Prelevato dal Betis Siviglia nel gennaio del 2021 - quando, per rinforzare la squadra e puntare a una salvezza che al tempo era tutt’altro che scontata, l’allora tecnico granata chiese fossero presi il sudamericano e Mandragora - Sanabria iniziò la nuova esperienza italiana con intraprendenza. Subito in gol a Crotone, riuscì a ripetersi nella partita successiva con l’Inter. Due reti inutili - sia allo Scida che in casa contro i nerazzurri arrivarono due sconfitte - ma un ottimo punto di partenza personale. Con i gol necessari a muovere la classifica che comunque sarebbero arrivati: doppietta contro la Juve (2-2 il finale) e zampata nel successo interno con la Roma (3-1). Il totale: 5 marcature nelle prime 7 uscite. Da lì in avanti, tuttavia, i gol sarebbero stati davvero pochi. Basti pensare che dopo la rete contro i giallorossi (era il 18 aprile), si è dovuto attendere il 12 settembre successivo, per registrare l’attaccante nel tabellino dei marcatori. Nove, le sfide tra quella di Roma e quella con la Salernitana (poker ai campani e primo successo in campionato con il Toro per Juric), con il Nazionale paraguaiano a secco.