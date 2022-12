Toro, apprensione per Ricci con Linetty ko

TORINO - Domani, alla ripresa dei lavori per il Toro al Filadelfia, nuovo check per Ricci. Medici e preparatori torneranno a occuparsi di lui, dopo che il centrocampista a metà della scorsa settimana, durante il lavoro in Spagna, si era fermato (e a maggior ragione l'allarme era risuonato, visto che nel settore Juric aveva già perso Linetty, lesione muscolare: out sino a metà gennaio, presumibilmente). Ricci aveva lamentato noie anche lui di carattere muscolare. I primi controlli esclusero una lesione, per cui la prima contromisura adottata fu un misto di riposo precauzionale e di terapie ad hoc. Lavoro soltanto in palestra, controllato, giovedì scorso, poi ovviamente la mancata partecipazione alla successiva amichevole contro l’Almeria, il giorno dopo. Ricci è un metronomo e un catalizzatore fondamentale per il 3-4-2-1 di Juric. Nei mesi scorsi lui e Lukic sono risultati i contrafforti del centrocampo, con la buona alternativa di Linetty. Domani al Filadelfia si capirà se il riposo precazionale è servito, e se le terapie hanno fatto il loro effetto. Il Torino non può permettersi il lusso di perdere un altro pilastro del centrocampo.