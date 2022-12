Toro tra campo, mercato e Mondiale: dalla Fifa arriva un discreto indennizzo

TORINO - Il Toro riprende la preparazione, con tutti i giocatori (rientrati anche Rodriguez e Vlasic), in vista della ripresa del campionato in programma il 4 gennaio allo stadio Grande Torino contro il Verona. Ivan Juric, dunque, aspettando che torni il campionato ha la possibilità di provare la squadra nelle ultime due amichevoli in programma: venerdì 23 dicembre alle ore 14.30 al Grande Torino contro la Cremonese e il 28 a Monzello contro il Monza. In questo periodo, recuperato Pellegri che ha giocato contro l’Almeria dimostrando di essere in buone condizioni, si punta a riavere anche Aina e Singo. Da segnalare, inoltre, che il club granata riceverà dalla Fifa un indennizzo di oltre 900 mila euro per i giocatori che hanno partecipato al Mondiale.