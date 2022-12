Torino, idea Shomurodov? Pure Lukic di mezzo

TORINO. Tra Cheddira e Nzola non bisogna trascurare il nome di Eldor Shomurodov, l’attaccante uzbeko della Roma che con Mourinho trova poco spazio: in questo campionato, per esempio, ha collezionato appena sei presenze e per di più da subentrato. La Roma, allora, vuole liberarsi dell’attaccante che è diventato un peso anche sotto l’aspetto finanziario, mentre il Torino ha bisogno di una prima punta considerando che Sanabria e Pellegri, per un motivo o per l’altro, non riescono a sbloccarsi in maniera convincente sotto l’aspetto del gol. Da quando se ne è andato Belotti si è allargato il problema del gol. Le volontà di Roma e Torino possono coincidere, ma i due club non sono allineati sulla formula da adottare per il passaggio del giocatore alla corte di Juric.