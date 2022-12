Torino, la situazione del centrocampo in vista della ripresa

TORINO - La valigia era ormai pronta da qualche settimana. Mancavano all’appello solo alcuni accessori per chiuderla e partire, con un biglietto andata-ritorno. Ma il volo di Michel Adopo e Emirhan Ilkhan è stato cancellato. In attesa che venga riprogrammato, sebbene le circostanze rischino di far tramontare anche questa possibilità. Già, perché la grande emergenza a centrocampo del Toro congela ogni ipotesi di prestito per i due giocatori più giovani. Solo Matthew Garbett può lasciare Torino , essendo l’unico in mezzo a non essere mai stato preso in considerazione da Ivan Juric nelle rotazioni. Prima di pensare ad un addio, ovviamente a titolo temporaneo, Adopo e Ilkhan aspettano di conoscere nel tempo la situazione dei loro compagni di reparto. Samuele Ricci sta meglio, ma occorre muoversi con prudenza. Anche perché il campionato è dietro l’angolo: la sfida contro il Verona, la prima del 2023, si gioca il 4 gennaio.

La strategia del Torino

Le prossime due settimane voleranno e si spera che permettano a Karol Linetty di compiere progressi in merito al rientro. Il polacco, infatti, è alle prese con una lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra: non sono ancora del tutto chiari i tempi di recupero. Dunque, al netto dei possibili sviluppi intorno a Sasa Lukic sul mercato, il Toro deve momentaneamente blindare i suoi talenti. Adopo ha tantissimi estimatori in Serie B. Fisicamente è pronto, ha dato un contributo tangibile anche in granata, ma ha bisogno di giocare per crescere. Venerdì contro la Cremonese, in amichevole, si ritaglierà il suo legittimo spazio. Così come Ilkhan, altro giocatore che finora ha messo pochissimi minuti nelle gambe. Era ampiamente prevedibile: il turco classe 2004 deve ancora adattarsi al nostro calcio. Gli sarebbe servita un’avventura altrove per maturare più in fretta, ma per ora resta agli ordini di Juric. Per il tecnico sia l’ex Besiktas che Adopo sono tenuti in considerazione, già nell’immediato. A maggior ragione perché le situazioni precarie a centrocampo non sono poche e il mercato non permette di intervenire subito. Una volta chiariti i tempi di recupero Linetty e solo dopo aver sbrogliato la matassa Lukic, il Toro riprenderà in considerazione la partenza dei due giovani. Ma è comunque improbabile, a questo punto, che partano entrambi. Ne rimarrà almeno uno, questa è quasi una certezza.