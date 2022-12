Torino, faccia a faccia Cairo-Juric. Poi il rinnovo?

TORINO - I contatti sono costanti perché è fondamentale per il Torino definire al più presto le strategie e tutto passa attraverso il rinnovo del contratto di Ivan Juric. Il tecnico è legato alla società granata fino al 2024. Il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati hanno già ampiamente dimostrato la volontà di continuare insieme e allungare almeno di una stagione, se non di due. Juric a Torino e al Torino si trova bene e l’idea di continuare un ciclo - il primo di una certa robustezza nella sua ancor giovane carriera di allenatore - non gli dispiace affatto. Ma ovviamente chiede delle garanzie, che non riguardano soltanto l’aspetto economico, quanto semmai la disponibilità a rendere sempre più competitiva la squadra granata senza accontentarsi di scelte di piccolo cabotaggio. E valutare, al contempo, le proposte che gli sono arrivate dalla Premier League (Nottingham Forest) e dalla Bundesliga. Questa sera Cairo e Juric si vedranno per la cena di Natale al Filadelfia, ma non è certo la sede per approfondire i discorsi. Di sicuro, tuttavia, le prossime settimane saranno calde e non solo per il ritorno del campionato.