Natale al Filadelfia: Torino, voglia di regali sotto l'albero

TORINO - (e.e.) Natale al Filadelfia. Non è il titolo di un nuovo cinepanettone, ma la festa andata in onda al centro di allenamento. Tutti presenti tranne Nikola Vlasic, terzo al Mondiale in Qatar e ancora in vacanza. Il presidente Urbano Cairo non ha perso l'occasione per elogiare il suo tecnico Ivan Juric: con il croato c'è sul piatto la volontà di rinnovare il contratto, altrimenti si rischierebbe l'addio anticipato a giugno. In ballo però le garanzie sul mercato. Perr Schuurs, colpo estivo, si è presentato con la compagna Roos e Ilkhan. Lui si è ambientato alla grande a Torino e crede nelle possibilità della squadra di puntare all'Europa. "Mi trovo bene in granata, è stato facile scegliere questo club - la risposta dell'olandese ex Ajax intervistato dai tifosi - e il pubblico è sempre caloroso: cantano tanto e ci danno grande carica, è bella la connessione che c'è tra la squadra e la sua gente".