Toro, la foto Cairo-Juric fa scintille. I tifosi: "Blindate Ivan e dategli rinforzi!"

TORINO - “La più bella festa di Natale da quando sono Presidente del Toro. Buon Natale a tutti i tifosi del Toro!", ha scritto su Instagram Urbano Cairo, postando la sua foto con al fianco Ivan Juric alla kermesse tradizionale di ieri sera: per la prima volta però nella nuova area mensa/lounge del Filadelfia. E da quel momento è stato tutto un fioccare di commenti social da parte dei tifosi, in risposta al messaggio di Cairo. Dovessimo riassumerli in uno slogan, potremmo dire: “Tanti auguri, ma ora blindi Juric con un contratto più lungo e gli dia i rinforzi richiesti!". Dibattito vivacissimo, insomma.