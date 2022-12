Toro, perchè Cairo non deve perdere tempo: blindi Juric senza se e senza ma

"Cairo, fallo firmare!": con l'efficacia di un titolo che non sarebbe potuto essere più incisivo, stamane in prima pagina Tuttosport ha suonato la sveglia a Cairo, rivelando come Wolfsburg, Nottingham Forest e Southampton siano sempre più interessati a Ivan Juric, il cui contratto scadrà nel 2024. L'allenatore è la garanzia assoluta per il presente e per il futuro dei granata: con lui alla guida, possono finalmente puntare in alto, dopo gli anni delle illusioni perdute, delle promesse non mantenute, della mediocrità mai aurea e sempre grigia. In questi giorni, Juric traccheggia sul suo futuro a Torino e ne ha ben donde. ll mercato di gennaio sarà la cartina di tornasole delle intenzioni societarie: se Cairo esaudirà la richiesta del tecnico, tesa a rafforzare l'organico a disposizione, getterà le basi per il rinnovo. Se, come già è accaduto in passato, al gong del 31 gennaio Juric si ritroverà la squadra così com'è adesso, senza l'attaccante e il centrocampista di valore di cui ha bisogno, le probabilità che l'allenatore rimanga saranno risicate. Tertium non datur. Ergo, Cairo blindi Juric, senza se e senza ma. Wolfsburg, Nottingham e Southampton non. resteranno a guardare a lungo.