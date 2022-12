Torino, Vlasic porta a Juric una furia mondiale

I rigori segnati contro il Giappone e il Brasile, la medaglia di bronzo vinta in Qatar: c’è da scommetterci che, ancora adesso, nella testa di Nikola Vlasic siano ancora prepotentemente presenti questi pensieri (e non potrebbe essere altrimenti). A proposito: era dal 1994 che un giocatore del Torino non saliva sul podio in un Mondiale, negli Stati Uniti fu Roberto Mussi a conquistare una medaglia, d’argento in quel caso, anche se il suo passaggio al Parma venne definito proprio durante le settimane della Coppa del Mondo. Tornando a Vlasic e ai suoi pensieri, fra qualche giorno la testa del trequartista dovrà essere esclusivamente rivolta al Torino: ora ha a disposizione ancora qualche giorno di vacanza per potersi riprendersi dalle fatiche del Mondiale, rilassarsi e staccare un attimo la spina, dopo le feste di Natale sarà invece di nuovo a disposizione di Ivan Juric.

Testa al Verona L’appuntamento al Filadelfia è fissato per martedì 27 dicembre, alla vigilia dell’amichevole contro il Monza, l’ultima partita di questo 2022 del Torino. Il focus del numero 16 sarà però orientato verso il successivo impegno, quello del 4 gennaio contro l’Hellas Verona, ovvero la prima gara di campionato dopo il lungo stop per la Coppa del Mondo. Vlasic lavorerà per essere a disposizione e in piena forma per quella data, per continuare a dare quel contribuito alla causa granata che finora è stato molto prezioso, tanto da essere diventato in poco tempo un titolatissimo di Juric sulla trequarti campo (ma all’occorrenza ha giocato anche come punta centrale). Un ruolo chiave lo ha avuto anche con la sua nazionale, la Croazia, nei Mondiali da poco conclusi: pur subentrando sovente dalla panchina, ha preso parte a tutte le partite in terra qatarina, fatta eccezione per quella contro il Belgio dove non era a disposizione a causa di un fastidio muscolare.