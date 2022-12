Diretta Torino-Cremonese ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Per il Torino di Juric, amichevole contro la Cremonese al “Grande Torino”. Pellegri, Karamoh e Seck non prenderanno parte al test di oggi, ma verosimilmente ci saranno contro il Monza. Ultimo test prima della sfida contro il Verona del 4 gennaio, in cui Juric spera di ritrovare tutti gli acciaccati e il maggior numero possibile di elementi attualmente out per infortunio. Per quanto riguarda gli uomini di Alvini, affrontano il terzo test di questo mini-ritiro obbligato dopo il 6-0 al Salsomaggiore e il 7-0 al Desenzano. Il tecnico dovrà fare a meno di Carnesecchi, Valeri e Quagliata, fino a ieri impegnati nello stage della Nazionale a Coverciano.