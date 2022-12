Torino, paura per Ilkhan: portato in ospedale

TORINO - (m.bon.) L'amichevole con la Cremonese porta una brutta notizia: l'infortunio occorso al 28’ a Ilkhan: portato subito in ospedale per esami, si temono lesioni se non fratture alla caviglia destra (Dessers gli è franato malamente addosso commettendo un fallo davvero evitabile, dopo un contrasto aereo: urlo del turco e uscita immediata, molto claudicante, a fatica, sostenuto dai preparatori, appoggiando il piede a malapena, tra continue smorfie di dolore). Trauma distorsivo con rischio fratture e interessamento dei legamenti: il ragazzo, in stampelle, è stato accompagnato per i controlli del caso. Potrebbe essere un lungo stop per il centrocampista ex Besiktas. E un altro guaio per Ivan Juric.