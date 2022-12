TORINO - Peter Barath, nato il 21 febbraio 2002 a Kisvarda, in Ungheria, è vicino al Torino. Il centrocampista del Debrecen dovrebbe arrivare a titolo definitivo: costo dell'operazione circa 2 milioni di euro. Alto 1,85, centrale di posizione, possente, ha giù esordito in Nazionale. E' un giocatore interessante in prospettiva, porterebbe fisico lì in mezzo al gruppo di Ivan Juric. Resta in bilico la posizione di Sasa Lukic, tra possibilità di andare via subito oppure di rinnovare.